La FIA spiega la strana scelta di secretare il BoP nel WEC 2026 | È difficile spiegarlo alla gente
La FIA e l'ACO hanno deciso di non rendere pubblici i dati del Balance of Performance (BoP) per il WEC 2026, una scelta che ha suscitato numerose reazioni. Prima della prima gara stagionale a Imola, un rappresentante ha spiegato che comunicare tali informazioni risulta complesso e difficile da spiegare alla gente. La decisione ha generato attenzione tra gli appassionati e gli addetti ai lavori, senza che siano stati forniti dettagli aggiuntivi sulle motivazioni.
Nel WEC 2026 FIA e ACO non pubblicano più i dati del BoP: la scelta che ha sollevato molte polemiche spiegata a Imola prima della gara inaugurale della stagione.🔗 Leggi su Fanpage.it
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