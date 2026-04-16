La FIA spiega la strana scelta di secretare il BoP nel WEC 2026 | È difficile spiegarlo alla gente

La FIA e l'ACO hanno deciso di non rendere pubblici i dati del Balance of Performance (BoP) per il WEC 2026, una scelta che ha suscitato numerose reazioni. Prima della prima gara stagionale a Imola, un rappresentante ha spiegato che comunicare tali informazioni risulta complesso e difficile da spiegare alla gente. La decisione ha generato attenzione tra gli appassionati e gli addetti ai lavori, senza che siano stati forniti dettagli aggiuntivi sulle motivazioni.