Spalletti e il compito più difficile dopo il 3-0 di Bergamo | Sarà dura spiegarlo ai ragazzi

Luciano Spalletti si presenta in conferenza stampa dopo la sconfitta per 3-0 contro l’Atalanta e ammette che il compito più difficile ora sarà spiegare ai suoi ragazzi cosa è successo. Il tecnico toscano sottolinea che il risultato finale non rispecchia l’andamento della partita, ma riconosce anche che nel finale il team si è un po’ smarrito. Ora in casa Roma si pensa a come reagire e migliorare, con Spalletti che sa bene quanto sia importante riprendere subito il cammino.

Luciano Spalletti analizza il 3-0 della Juve in casa dell'Atalanta in Coppa Italia: "Risultato falsato, ma nel finale ci siamo spampanati". Il tecnico non fa polemica sul rigore di Bremer.🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su Spalletti Atalanta

Diletta Leotta ha citato Icardi durante una trasmissione televisiva, facendo esplodere le reazioni.

Brahim Diaz si è esposto pubblicamente dopo l’errore dal dischetto nella finale di Coppa d’Africa.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Spalletti Atalanta

Argomenti discussi: Perché Luciano ha capito il Dna Juve (mentre Sarri e Motta no); Conte boom, Spalletti nel mirino dopo il 3-0 Juve: Porta rispetto e stai più attento quando parli; Conte a Spalletti: Non siamo ex campioni d'Italia, porti rispetto. E McTominay carica il Napoli: Lottiamo e il Chelsea va ko; Napoli-Chelsea, Conte: Un'onda azzurra ci spinga. Spalletti? Lo scudetto è ancora qui, rispetto.

Juventus, preso Boga, sarà il vice-Yildiz: chi è e come potrebbe giocare con SpallettiJeremie Boga torna in Italia: dopo Sassuolo e Atalanta, lo prende la Juventus come vice-Yildiz. Il giocatore arriva a Torino con la formula del prestito con diritto di riscatto e un ruolo piuttosto ch ... sport.virgilio.it

Icardi e Spalletti, chi si rivede: la coppia (scoppiata) può ritrovarsi alla JuventusClamorosa opportunità sul finale del calciomercato: la Juventus ha messo nel mirino Mauro Icardi e potrebbe riformare la coppia (esplosiva) con Luciano Spalletti. Senza Wanda Nara... La Juventus ha me ... panorama.it

Entrambi, in maniera differente, hanno il numero 9 come gruppo sanguigno. " Le parole di Luciano Spalletti non sono passate inosservate e suonano come un vero e proprio segnale in ottica mercato, soprattutto pensando a Mauro Icardi in maglia Juventus. N facebook