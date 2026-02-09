Sabato 14 febbraio, Il Borro Tuscan Bistro di Firenze apre le porte a una cena speciale per San Valentino. Gli ospiti potranno gustare un percorso degustazione in quattro portate, pensato per creare un’atmosfera romantica e coinvolgente. La serata promette di essere un’esperienza sensoriale, con piatti studiati per sorprendere e deliziare chi cerca un modo diverso per festeggiare la festa degli innamorati.

Arezzo, 9 febbraio 2026 – Per la serata di San Valentin o, sabato 14 febbraio 2026, Il Borro Tuscan Bistro di Firenze propone una cena pensata come un romantico viaggio sensoriale attraverso un percorso degustazione in quattro portate. La proposta, ideata dallo chef Andrea Campani, valorizza il dialogo tra il mare e i prodotti del territorio con ingredienti stagionali e una lavorazione essenziale, in linea con l’identità del ristorante. Il menu si apre con ricciola, mela verde, sesamo, avocado, maionese al peperoncino e olio al prezzemolo, seguito da gnocchetti di rapa rossa con ricci di mare, vongole, asparagi e crumble di pane al finocchietto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - San Valentino a Il Borro Tuscan Bistro

Approfondimenti su Il Borro Tuscan Bistro

Il 14 febbraio, presso il Vic' Street in via Giuseppe Martucci 44, si tiene la cena spettacolo

Nel cuore di Napoli, in Piazza San Pasquale, si accendono i motori per l’arrivo di Chocoliamo, il festival dedicato al cioccolato.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Il Borro Tuscan Bistro

Argomenti discussi: San Valentino, per la festa degli innamorati si brinda sulla Torre di Arnolfo; San Valentino a Monselice; San Valentino 2026, 10 idee regalo beauty e wellness per coccolarsi; San Valentino al Porto Antico.

Meteo, temporali a San Valentino e torna il freddo polare: le previsioniAncora meteo instabile in questa seconda settimana di febbraio che sarà caratterizzata da piogge e rovesci intensi che non ... msn.com

Meteo: maltempo e forti venti a metà settimana. Tra San Valentino e Carnevale nuovo vortice?La tendenza per la seconda parte di settimana vede ancora un forte maltempo con forti venti. Tra San Valentino e Carnevale nuovo peggioramento? meteo.it

A San Valentino si progetta insieme il futuro: General Srl apre le porte della filiale di via San Martino a Varese con l’evento “Un architetto per voi”, pensato per le coppie che sognano casa. Il 12 e 13 febbraio consulenze gratuite di coppia con un architetto facebook