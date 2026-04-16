La doccia gelata in Mediobanca

Durante l’assemblea di Mps, una parte consistente di Mediobanca ha seguito con attenzione l’esito del voto. La discussione ha coinvolto diverse figure di rilievo all’interno dell’istituto, che hanno monitorato con interesse gli sviluppi dell’evento. La riunione si è svolta in un clima di tensione, con i partecipanti che hanno valutato attentamente le conseguenze delle decisioni prese.

Una parte non trascurabile di Mediobanca ha seguito con apprensione l'esito del voto dell'assemblea di Mps. Nelle settimane precedenti, molti dipendenti e manager parlando dell'appuntamento non nascondevano di preferire la vittoria della lista del cda che proponeva Fabrizio Palermo come nuovo capo. Lo facevano per almeno due motivi: il primo, è che Lovaglio è il manager che ha espugnato Piazzetta Cuccia privandola della sua autonomia; il secondo è che con l'arrivo di Palermo, candidato appoggiato dal gruppo Caltagirone, forse sarebbe stato possibile evitare la revoca dalle quotazioni di Borsa e la riduzione della prima banca d'investimento italiana a una mera divisione di Mps.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - La doccia gelata in Mediobanca Notizie correlate Civitanovese, doccia gelata. L’Urbino passa in extremis1 CIVITANOVESE 0 : Bartolini, Pedinelli, Gurini (10’ st Boccioletti), De Sanctis (34’ st Fraternali), Bellucci, Riggioni, Cusimano, Morelli,... Leggi anche: La forza di una donna chiude i battenti su Canale 5: doccia gelata per i fans