Civitanovese doccia gelata L’Urbino passa in extremis
La Civitanovese subisce una sconfitta all'ultimo istante contro l'Urbino, che conquista la vittoria in modo complicato. La formazione di casa schiera Bartolini tra i pali, con Pedinelli, Gurini e altri giocatori in campo. L'incontro si conclude con l'Urbino che passa in vantaggio nel finale, lasciando i locali con una sconfitta difficile da digerire.
1 CIVITANOVESE 0: Bartolini, Pedinelli, Gurini (10’ st Boccioletti), De Sanctis (34’ st Fraternali), Bellucci, Riggioni, Cusimano, Morelli, Altobello, Eco, Fiorani (26’ st Palazzi). All. Mariani. CIVITANOVESE: Servalli, Lorenzoni, Malaccari (41’ st Pompili), Martiarena, Romero, Sanchez, Barone, Marietti, Ardemagni, Franco (34’ st De Arriba), De Oliveira (15’ st Mendes). All. Silva. Arbitro: Crincoli di Ascoli. Rete: 48’ st Bellucci. Vittoria dell’ Urbino contro la Civitanovese arrivata nel tempo del recupero. Partita tattica all’avvio con le squadre che, considerata la posta in palio, badano più alla fase difensiva. Mariani ripropone l’undici di San Giusto con Morelli al rientro dalla squalifica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
