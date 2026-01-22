Zelensky incontra Trump e annuncia il primo trilaterale con Mosca Critiche all’Europa | Non ha volontà politica verso Putin

Durante il suo intervento a Davos, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha criticato l’Unione europea, sottolineando la mancanza di volontà politica nei confronti di Vladimir Putin. Nel frattempo, ha annunciato un primo incontro trilaterale con Donald Trump e Mosca, evidenziando i recenti sviluppi nelle dinamiche geopolitiche e le sfide per l’Europa.

Manca la “ volontà politica ” dell’Unione europea nei confronti di Vladimir Putin. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, nel suo discorso a Davos, punta il dito contro gli alleati del vecchio continente. “L’Europa sembra persa nel tentativo di convincere il presidente degli Stati Uniti a cambiare. Ma lui non cambierà”, ha aggiunto poco dopo avere incontrato, per circa un’ora, lo stesso Donald Trump. C’è poi un annuncio rilevante: venerdì e sabato negli Emirati Arabi Uniti si terrà il primo incontro trilaterale tra Stati Uniti, Russia e Ucraina. “Spero che gli Emirati ne siano a conoscenza. Sì. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Leggi anche: Ucraina, Mosca: “Il trilaterale a Miami con Usa e Kiev non è in considerazione”. Smentito l’annuncio di Zelensky

Zelensky durissimo con l'Europa: «Sugli asset russi ha vinto Putin. Sembra il giorno della marmotta: ora agite» | Trump sfida l'Onu con il Board of Peace. Le slide su Gaza Il presidente ucraino Zelensky ha criticato duramente l’Europa a Davos, sottolineando la necessità di una difesa comune per evitare frammentazioni.

