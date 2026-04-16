La Consulta studentesca avvia un monitoraggio sulla percezione della legalità e della sicurezza

La Consulta provinciale degli studenti di Catania ha iniziato un’indagine per raccogliere opinioni sulla percezione della legalità e della sicurezza tra gli studenti della provincia. L’iniziativa mira a ottenere dati diretti da parte dei giovani riguardo alle loro esperienze e sensazioni in relazione a questi temi. L’indagine coinvolge diverse scuole della zona e si concentra sulla realtà quotidiana degli studenti.

A Catania la Consulta provinciale degli studenti ha avviato un monitoraggio sulla percezione della legalità e della sicurezza tra gli studenti della provincia.L’iniziativa, promossa dalla Commissione Legalità su impulso del presidente Andrea Perla, prevede la diffusione di un questionario anonimo.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate Nascita della Consulta Argento: Avellino avvia il confronto sul ruolo attivo degli anzianiAvellino si prepara ad affrontare le sfide poste dall’invecchiamento della popolazione con la nascita della Consulta Argento, un organismo istituito... La commissione Sanità e politiche sociali della Regione avvia l'esame della proposta di legge sulla salute mentaleANCONA - La commissione Sanità e politiche sociali ha avviato l’esame della proposta di legge concernente la disciplina del servizio di sollievo per... Altri aggiornamenti Si parla di: Catania, sicurezza e legalità: la Consulta studentesca avvia monitoraggio su impulso di Andrea Perla. Catania, sicurezza e legalità: la Consulta studentesca avvia monitoraggio su impulso di Andrea PerlaA Catania la Consulta Provinciale degli Studenti avvia un’indagine sulla percezione di legalità e sicurezza tra i giovani. newsicilia.it Azioni condivise per la vita scolastica, intesa anche con gli studentiFavorire il miglioramento delle infrastrutture scolastiche e degli spazi aggregativi destinati ai giovani; promuovere iniziative condivise in ambito sportivo, di salute mentale, inclusione sociale e s ... ansa.it