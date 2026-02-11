Nascita della Consulta Argento | Avellino avvia il confronto sul ruolo attivo degli anziani
Avellino mette in piedi la Consulta Argento, un nuovo organismo che mira a coinvolgere gli anziani nelle decisioni e a trovare risorse per progetti dedicati a loro. La città si muove per rispondere al problema dell’invecchiamento della popolazione, creando uno spazio di confronto e iniziative concrete.
Avellino si prepara ad affrontare le sfide poste dall’invecchiamento della popolazione con la nascita della Consulta Argento, un organismo istituito con delibera commissariale per promuovere politiche attive, favorire il confronto e individuare nuove opportunità di finanziamento per iniziative dedicate agli anziani. La prima riunione operativa è prevista per giovedì 12 febbraio 2026 presso l’Urban Center, in via Clausura, segnando l’avvio di un percorso volto a valorizzare il ruolo attivo della popolazione anziana nella comunità. La decisione di costituire la Consulta Argento, formalizzata con la delibera Commissariale n.🔗 Leggi su Ameve.eu
Il Comune di Avellino ha aperto un canale di comunicazione diretto con i propri residenti anziani, attraverso la "Consulta Argento" e il servizio "Telefono Argento". L'obiettivo è proteggere gli anziani di Avellino dal pericolo truffe; raccogliere segnalazioni di situ
