Pensioni aumenti a febbraio con i primi effetti della rivalutazione e quando arrivano i pagamenti | gli importi

A febbraio 2026, le pensioni verranno accreditate all'inizio del mese con gli importi aggiornati grazie alla rivalutazione. Questa modifica mira a riflettere meglio l'inflazione e garantire un potere d'acquisto più adeguato. I pagamenti saranno effettuati nei primi giorni, offrendo ai pensionati una certezza sui tempi di ricezione e sull'importo aggiornato.

