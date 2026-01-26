Pensioni aumenti a febbraio con i primi effetti della rivalutazione e quando arrivano i pagamenti | gli importi

A febbraio 2026, le pensioni verranno accreditate all'inizio del mese con gli importi aggiornati grazie alla rivalutazione. Questa modifica mira a riflettere meglio l'inflazione e garantire un potere d'acquisto più adeguato. I pagamenti saranno effettuati nei primi giorni, offrendo ai pensionati una certezza sui tempi di ricezione e sull'importo aggiornato.

Le pensioni di febbraio 2026 arriveranno all'inizio del mese, con gli importi aggiornati grazie all'effetto della rivalutazione, che sarà particolarmente benefica per chi ha.

pensioni aumenti a febbraio con i primi effetti della rivalutazione e quando arrivano i pagamenti gli importi

Pensioni, aumenti a febbraio con i primi effetti della rivalutazione (e quando arrivano i pagamenti): gli importi

Pensioni, scattano gli aumenti di febbraio 2026: da 3 a 50 euro, la rivalutazione e i nuovi importiA partire da febbraio 2026, le pensioni in Italia subiranno un adeguamento con aumenti che variano da 3 a 50 euro, secondo la rivalutazione prevista.

