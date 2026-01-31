Pensioni di febbraio pagamento da lunedì 2 Scatta la rivalutazione ma pesano tasse e conguagli
Sono in pagamento le pensioni di febbraio per circa un milione di pensionati in Toscana. La data di pagamento è fissata per il 2 febbraio, sia per chi preleva in contanti agli sportelli di Poste Italiane sia per chi riceve l’accredito sul conto corrente o sul libretto di risparmio. La rivalutazione scatterà, ma molti pensionati dovranno fare i conti con tasse e conguagli che riducono l’effettivo importo in busta paga.
Firenze, 31 gennaio 2026 – Sono in pagamento le pensioni per circa un milione di pensionati toscani. La valuta è fissata al 2 febbraio 2026 sia per chi ritira in contanti agli sportelli di Poste Italiane sia per chi ha scelto l’accredito su conto corrente bancario, postale o libretto di risparmio. Da questo mese scatta la rivalutazione delle pensioni per il 2026, con un aumento dell’1,4 per cento. Per verificare l’effettivo incremento dell’assegno, il consiglio è quello di confrontare il cedolino di febbraio con quello di novembre 2025, tenendo conto delle trattenute fiscali e degli eventuali conguagli. 🔗 Leggi su Lanazione.it
