Sono in pagamento le pensioni di febbraio per circa un milione di pensionati in Toscana. La data di pagamento è fissata per il 2 febbraio, sia per chi preleva in contanti agli sportelli di Poste Italiane sia per chi riceve l’accredito sul conto corrente o sul libretto di risparmio. La rivalutazione scatterà, ma molti pensionati dovranno fare i conti con tasse e conguagli che riducono l’effettivo importo in busta paga.

Firenze, 31 gennaio 2026 – Sono in pagamento le pensioni per circa un milione di pensionati toscani. La valuta è fissata al 2 febbraio 2026 sia per chi ritira in contanti agli sportelli di Poste Italiane sia per chi ha scelto l’accredito su conto corrente bancario, postale o libretto di risparmio. Da questo mese scatta la rivalutazione delle pensioni per il 2026, con un aumento dell’1,4 per cento. Per verificare l’effettivo incremento dell’assegno, il consiglio è quello di confrontare il cedolino di febbraio con quello di novembre 2025, tenendo conto delle trattenute fiscali e degli eventuali conguagli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pensioni di febbraio, pagamento da lunedì 2. Scatta la rivalutazione, ma pesano tasse e conguagli

Approfondimenti su Pensioni Febbraio

Da lunedì 2 febbraio, le pensioni di febbraio saranno disponibili in tutti i 160 uffici postali di Avellino e provincia.

Da lunedì 2 febbraio, Poste Italiane inizierà a pagare le pensioni mensili in tutti gli uffici della provincia di Roma.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

PENSIONI FEBBRAIO TABELLA AUMENTI COMBINATA (RIVALUTAZIONE + IREPF) CALCOLI FASCIA X FASCIA

Ultime notizie su Pensioni Febbraio

Argomenti discussi: Cedolino pensione febbraio 2026; Pagamenti INPS febbraio 2026: calendario completo e aggiornamenti previdenziali; Quando viene pagata la pensione di febbraio 2026?; Pensioni di febbraio 2026: calendario pagamenti, aumenti e arretrati.

Calendario Pensioni Febbraio 2026: pagamento in ritardo, aumenti Irpef e rivalutazioniIl pagamento delle pensioni di febbraio 2026 rappresenta un passaggio rilevante per milioni di pensionati, non solo per le date di accredito ma anche per gli effetti concreti sugli importi. Dopo un av ... pensionipertutti.it

Pensioni febbraio 2026, quando il pagamento? E ci saranno arretrati?Pensioni febbraio 2026: quando arrivano i pagamenti, chi deve comunicare l’IBAN e perché l’importo può cambiare. blogsicilia.it

ANNUNCIATO il giorno di pagamento delle pensioni di febbraio Leggi qui: https://cityne.ws/HtFGU - facebook.com facebook