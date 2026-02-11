Infortunio Dumfries quanto manca al ritorno dell’esterno olandese? Da Sky giungono nuovi aggiornamenti Le ultime

Dumfries si infortuna durante l’allenamento e deve fermarsi. I medici stanno valutando i tempi di recupero, ma al momento non ci sono ancora certezze su quando potrà tornare in campo. I tifosi sperano in una pronta ripresa, anche se l’olandese dovrà seguire un percorso di riabilitazione. Sky Sport ha aggiornato sulla situazione, confermando che l’uscita di Dumfries ha creato qualche preoccupazione nel team.

