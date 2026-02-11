Infortunio Dumfries quanto manca al ritorno dell’esterno olandese? Da Sky giungono nuovi aggiornamenti Le ultime
Dumfries si infortuna durante l’allenamento e deve fermarsi. I medici stanno valutando i tempi di recupero, ma al momento non ci sono ancora certezze su quando potrà tornare in campo. I tifosi sperano in una pronta ripresa, anche se l’olandese dovrà seguire un percorso di riabilitazione. Sky Sport ha aggiornato sulla situazione, confermando che l’uscita di Dumfries ha creato qualche preoccupazione nel team.
Inter News 24 Infortunio Dumfries, da Sky Sport arrivano nuove notizie sulle condizioni dell’esterno olandese. Ecco le ultime. L’ Inter di Cristian Chivu sta preparando il Derby d’Italia contro la Juventus con una spinta di entusiasmo che arriva direttamente dal campo di allenamento. Dopo il rientro a pieno regime di Barella e Calhanoglu, fondamentali per la sfida di sabato sera, la notizia del giorno riguarda il ritorno, seppur parziale, di Denzel Dumfries. L’esterno olandese, lontano dai campi da ben tre mesi, ha finalmente riassaporato il clima del gruppo, svolgendo una parte della seduta mattutina insieme ai compagni. 🔗 Leggi su Internews24.com
Approfondimenti su Dumfries Infortunio
Infortunio Dumfries, che tegola per l’Inter! L’esterno olandese è stato operato, ecco quanto dovrà rimanere fuori. Condizioni e tempi di recupero
L'infortunio di Dumfries rappresenta un duro colpo per l'Inter.
Infortunio Dumfries, le condizioni dell’olandese preoccupano l’Inter: le ultime su quando ritornerà in campo
INFORTUNIO DUMFRIES, cosa è SUCCESSO e cosa FILTRA per il DERBY. LAUTARO show con l'ARGENTINA
Ultime notizie su Dumfries Infortunio
Argomenti discussi: Dumfries: Rientro? Mi manca qualche settimana, mi alleno già col pallone. Spero…; ? Dumfries: Manca poco al mio rientro, ma la data non la fisso; Inter, gli indisponibili e squalificati per la prossima giornata di Serie A Enilive: Barella da valutare; Inter, Dumfries si è allenato in campo: quanto manca al rientro, speranza per la gara con la Juventus?.
Inter, quando torna Dumfries dall’infortunio: il verdettoTiene banco l'infortunio di Dumfries in casa Inter, ma occhio alle notizie positive delle ultime ore. Lo stesso esterno ... fantamaster.it
Inter, quando torna Dumfries dall’infortunio: c’è la svolta!Infortunio Dumfries - Svolta improvvisa sui tempi di recupero per Dumfries: quando tornerà l'esterno dell'Inter! fantamaster.it
Inter, Dumfries sul rientro dall'infortunio: "È solo questione di settimane" #SkySport #SkySerieA x.com
Le parole di Denzel Dumfries sul suo rientro dall’infortunio #InterNews24 - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.