Mercato Inter Thuram saluta a fine stagione? Il punto e i dettagli tra la clausola e l’interesse dall’Arabia

Al termine della stagione, si discute sul futuro di Thuram, attualmente sotto contratto con l’Inter. La clausola rescissoria e l’interesse proveniente dall’Arabia Saudita sono i principali elementi a influenzare la decisione del giocatore. La situazione viene monitorata anche dai media, mentre il club e il calciatore non hanno ancora annunciato ufficialmente piani o decisioni definitive.

Inter News 24 LE TOP NEWS DI OGGI SULL’INTER (IN AUDIO) Mercato Inter, Thuram lascerà i nerazzurri in estate? Facciamo il punto tra la clausola e l’interesse dall’Arabia Saudita. In un sabato dominato dai veleni arbitrali e dalle contestazioni per gli episodi che hanno coinvolto Sulemana, Dumfries, Frattesi ed Ederson, l’attenzione si è spostata su un pesante errore sotto porta che ha frenato la corsa nerazzurra. Tuttosport definisce « imperdonabile » lo sbaglio di Marcus Thuram su assist di Mkhitaryan, simbolo del momento di appannamento che sta attraversando l’attacco di Cristian Chivu: « Il francese non segna dall’8 febbraio a Reggio Emilia contro il Sassuolo e ha realizzato tre reti finora in questo 2026, mostrando grande difficoltà anche a causa dell’assenza del capitano Lautaro Martinez ». 🔗 Leggi su Internews24.com

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