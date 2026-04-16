La classe IB dell' IC S Aurigemma di Monteforte Irpino tra i 25 finalisti di un concorso regionale

La classe IB dell’IC “S. Aurigemma” di Monteforte Irpino si trova tra i 25 finalisti di un concorso regionale. Gli studenti hanno partecipato presentando lavori che hanno richiesto l’impiego di creatività e competenze specifiche. La selezione tra molte scuole della regione è avvenuta sulla base di lavori presentati in occasione del concorso, che ha coinvolto diverse classi e istituti scolastici.

Hanno dato prova di creatività, competenza e spirito di squadra gli studenti della classe I B della Scuola Secondaria di primo grado dell'IC "S. Aurigemma" di Monteforte Irpino, conquistando un traguardo di prestigio. Sono tra i 25 finalisti del concorso "Inventa il tuo spot.per una corretta.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Monteforte Irpino premia le sue eccellenze, ospite Antonio AurigemmaUn altro concittadino che si sta facendo “onore” fuori dai confini provinciali sarà ospite dell’evento che l’amministrazione comunale guidata da... IC Aurigemma, Studenti protagonisti alla RoboCup 2026: entusiasmo e abilità nella sfida regionale campanaGli studenti delle scuole del territorio si sono sfidati nella competizione regionale campana RoboCup 2026, nell’aula magna dell’IC Aurigemma,...