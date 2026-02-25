Monteforte Irpino premia le sue eccellenze ospite Antonio Aurigemma
Un altro concittadino che si sta facendo “onore” fuori dai confini provinciali sarà ospite dell’evento che l’amministrazione comunale guidata da Fabio Siricio terrà in estate e che premierà le eccellenze di Monteforte Irpino in Italia e nel mondo. L'incontro con AurigemmaSi tratta di Antonio. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
I. C. "S. Aurigemma" di Monteforte Irpino una scuola moderna: eccellenza, innovazione e inclusioneL’Istituto Comprensivo “Salvatore Aurigemma” di Monteforte Irpino si distingue come una scuola moderna che integra eccellenza, innovazione e inclusione.
Monteforte Irpino, ufficializzata la Giunta Siricio e le delegheIl 13 dicembre segna un momento importante per Monteforte Irpino, con la riunione del nuovo consiglio comunale dopo un anno e mezzo di commissariamento.
Monteforte premia le eccellenze in Italia e nel mondo: l'annuncioVia libera del consiglio alle linee programmariche e programma triennale lavori pubblici ... msn.com
Da Monteforte l’idea di una regia unica per il Carnevale Irpino 2027Oggi pomeriggio tavolo di confronto con le amministrazioni comunali e tutti coloro che tramandano il rito identitario.Mercogliano, Teora, Montemarano, Forino, Serino, Pago Vallo Lauro, Taurano e, ovvi ... irpiniaoggi.it
Monteforte Irpino, accusato di furto di legna: 55enne denunciato #MonteforteIrpino - facebook.com facebook