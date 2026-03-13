IC Aurigemma Studenti protagonisti alla RoboCup 2026 | entusiasmo e abilità nella sfida regionale campana

Gli studenti delle scuole del territorio hanno partecipato alla RoboCup 2026 nella regione campana, sfidandosi nell’aula magna dell’IC Aurigemma, che coordina la rete regionale Robocup Junior Academy. La competizione ha visto coinvolti numerosi giovani, impegnati a mostrare le proprie abilità nella sfida regionale. L’evento ha riunito studenti e insegnanti in un’occasione per confrontarsi e mettere in pratica le competenze acquisite.

Gli studenti delle scuole del territorio si sono sfidati nella competizione regionale campana RoboCup 2026, nell’aula magna dell’IC Aurigemma, capofila della rete regionale Robocup Junior Academy. Si sono cimentati nella programmazione di robot impegnati in percorsi ad ostacoli, nelle diverse categorie della RoboCup Junior: Rescue Line, Rescue Line Entry e Maze. È la dirigente scolastica, Prof.ssa Filomena Colella, a sottolineare come: “Siamo particolarmente orgogliosi di essere scuola capofila della rete Robocup Junior Academy Campania, che comprende istituti della provincia di Avellino e di Napoli. Una rete in costante crescita che speriamo possa vedere presto l’adesione anche di scuole di altre province della Campania. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it Articoli correlati Dalla fisica all’innovazione: gli studenti dell'Aurigemma alla scoperta della scienza all’Università di SalernoDalle nanoparticelle alla magia delle onde sonore, dal mistero dei buchi neri all’osservazione dei pianeti. L'istituto tecnico "Rino Molari" al centro del Debate Day regionale: sfida tra oltre 80 studentiLa competizione ha visto la squadra del Liceo Volta Fellini di Riccione raggiungere la vetta del podio battendo i colleghi santarcangiolesi Grande... Tutto quello che riguarda IC Aurigemma Studenti protagonisti alla... Discussioni sull' argomento DALLE NANOPARTICELLE AI BUCHI NERI: GLI STUDENTI DELL'IC AURIGEMMA E IL MONDO DELLA FISICA; Incontro tra Libera Avellino e l'I.C. Aurigemma: i bambini smontano la mafia pezzo per pezzo; La lettura: una finestra aperta sul mondo, i libri protagonisti nell'incontro all’I.C. Aurigemma. Si sono tenute questa mattina presso l'Istituto Comprensivo "Aurigemma" di Monteforte le finali regionali di Robocap Junior Campania. Gli studenti di 7 istituti della provincia si sono sfidati a colpi di tecnologia tra macchine robot e percorsi difficilissimi - facebook.com facebook