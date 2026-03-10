La Cina ha deciso di intensificare le sue azioni nel contenzioso con Panama riguardo al controllo del Canale. Le tensioni tra i due paesi si spostano ora nel campo legale, segnando un cambiamento rispetto alle precedenti dinamiche. La disputa si svolge attraverso procedimenti giudiziari e iniziative formali, senza ulteriori dettagli sui passaggi specifici o sui soggetti coinvolti.

I latini avrebbero detto redde rationem, resa dei conti. La battaglia per il controllo del Canale di Panama entra ufficialmente in un’altra dimensione, quella legale. Con il livello dello scontro che si alza, improvvisamente. Sembrano lontani anni luce i tempi in cui il fondo americano BlackRock, in tandem con l’armatore svizzero-italiano Aponte e con lo sponsor di Donald Trump, era a un passo dall’acquisto dalla cinese Ck Hutchinson di 43 hub portuali sparsi per il mondo, inclusi i due scali di Cristobal e Balboa. Tutto per una cifra intorno ai 43 miliardi di dollari. Ma da quando la stessa Ck Hutchinson è andata vicina al closing, il governo cinese ha fatto di tutto per sabotare l’intesa. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Ecco come la Cina alza il livello dello scontro su Panama

