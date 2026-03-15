L’Iran alza il tiro sugli americani droni e missili su Riad e Baghdad Gli Usa | Lasciate l’Iraq E Trump prova a reclutare la Cina per Hormuz – La diretta

L’Iran ha lanciato droni e missili contro obiettivi a Riad e Baghdad, mentre gli Stati Uniti chiedono alle forze americane di lasciare l’Iraq. Nel quindicesimo giorno del conflitto tra Usa, Israele e Iran, l’amministrazione statunitense ha comunicato di aver colpito l’isola di Kharg. Nel frattempo, l’ex presidente ha annunciato azioni militari e tentativi di coinvolgimento della Cina per la gestione dello Stretto di Hormuz.

Nel quindicesimo giorno della guerra tra Usa, Israele e Iran Donald Trump ha annunciato che le forze statunitensi hanno colpito l’isola di Kharg. Si tratta dell’hub più importante del petrolio di Teheran e il presidente ha fatto sapere di aver risparmiato le infrastrutture del greggio, ma potrebbe cambiare idea se i Pasdaran continueranno a bloccare lo stretto di Hormuz. Intanto un drone colpisce l’ambasciata americana a Baghdad in Iraq e si odono ulteriori esplosioni a Doha. Un attacco con droni ha colpito nella tarda serata di sabato una base militare presso l’aeroporto di Baghdad. Lo affermano fonti della sicurezza. Il complesso aeroportuale di Baghdad ospita una base militare e una sede diplomatica statunitense, secondo quanto riferito da due fonti della sicurezza all’AFP. 🔗 Leggi su Open.online Articoli correlati L’avviso Usa: «Americani, lasciate i paesi del Medio Oriente, anche Israele». La guerra si allarga al Libano, l’Iran chiude lo stretto di HormuzIl Dipartimento di Stato Usa ha invitato gli americani ad abbandonare immediatamente oltre una dozzina di Paesi del Medio Oriente. Missili, droni e sottomarini: l’Iran alza lo scudo contro Trump(Adnkronos) – La crisi tra Stati Uniti e Iran sembra entrare in una fase decisiva, segnata da una combinazione di pressione militare, segnali... Attacco all’Iran Perché Stati Uniti e Israele hanno iniziato la guerra Aggiornamenti e notizie su L'Iran alza il tiro sugli americani... Temi più discussi: Iran, l’Italia alza l’allerta: Ma il rischio è il terrorismo; L’Iran: Colpita la Lincoln; Medio Oriente, attacchi a largo raggio dell’Iran che avverte: Nessuna apertura al dialogo; Medio Oriente: l'Italia alza al massimo il livello di protezione aerea. Iran, gli Usa hanno attaccato l'isola di Kharg: perché la mossa è una svolta nella guerraLeggi su Sky TG24 l'articolo Iran, gli Usa hanno attaccato l'isola di Kharg: perché la mossa è una svolta nella guerra ... tg24.sky.it Iran, Trump in confusione evoca una resa. «È un grande onore uccidere gli ayatollah»Il presidente fuori controllo: «Guardate cosa succederà oggi a questi farabutti squilibrati». Larijani: «Segno di disperazione». Gli Usa mandano altri marines e lanciano una taglia da 10milioni sui le ... editorialedomani.it Gli Usa hanno preso di mira la strategica isola iraniana di Kharg, distruggendo esclusivamente i suoi obiettivi militari e hanno rivendicato il successo dell’operazione assicurando di non aver colpito le installazioni petrolifere “ma oltre 90 obiettivi militari iraniani - facebook.com facebook Isola di Kharg, quali obiettivi hanno colpito gli Usa (e quali no). Il caso della superpetroliera ancora ormeggiata x.com