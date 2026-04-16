La chimica sale in cattedra al Bo | studenti e dottorandi insieme per cercare soluzioni per il futuro

Venerdì 17 aprile si terrà a Palazzo Bo, nell'Aula Nievo, il convegno intitolato “Soluzioni per il futuro”. L'evento coinvolge studenti e dottorandi di chimica, che si riuniscono per discutere di come questa disciplina possa contribuire a interpretare il presente e a immaginare scenari futuri. L'incontro comincerà alle 9 e si concentrerà sull'applicazione pratica della chimica in vari ambiti.

La chimica come strumento per leggere il presente e immaginare il domani. Sarà questo il filo conduttore di “Soluzioni per il futuro”, il convegno in programma venerdì 17 aprile a Palazzo Bo, nell’Aula Nievo, a partire dalle 9.30 e per l’intera giornata.Si tratta del primo convegno di chimica.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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