Romano Prodi sale in cattedra a Ravenna | lezione di economia e futuro per 80 studenti

Romano Prodi torna a parlare davanti a 80 studenti a Ravenna. Questa volta, nel quadro del programma di Educazione per le scienze economiche e sociali dell’Università Cattolica, il professore ha tenuto una lezione sull’economia e il futuro, portando un messaggio diretto e concreto ai giovani. Per molti, è stato un momento di riflessione su cosa aspettarsi nei prossimi anni.

Torna a Ravenna il programma di Educazione per le scienze economiche e sociali(Peses) dell’Università Cattolica, ideato e diretto da Carlo Cottarelli che era stato protagonista del primo incontro in città nel 2024, inaugurando l’iniziativa dedicata gli studenti delle scuole superiori con relatori.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

