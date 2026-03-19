Parcheggio del Com criticità note | Al lavoro per cercare soluzioni

L’Azienda ospedaliera universitaria ha risposto alle segnalazioni sulle condizioni del parcheggio del Centro Oncologico modenese, ringraziando l’Associazione Angela Serra per l’attenzione e le proposte inviate. La questione delle criticità note nel parcheggio è nota, e l’ospedale sta lavorando per trovare soluzioni. La comunicazione evidenzia la collaborazione tra le parti e la volontà di migliorare la situazione.

"In merito alle segnalazioni relative alle condizioni del parcheggio a servizio del Centro Oncologico modenese, l’Aou ringrazia Associazione Angela Serra per l’attenzione e la proposta avanzata, che testimonia una sensibilità condivisa verso i bisogni dei pazienti". Inizia così la risposta pervenuta da parte dell’Aou in seguito alla disponibilità da parte dell’associazione di farsi carico del rifacimento del parcheggio del Com che, come segnalato da alcuni cittadini, versa in condizioni critiche. "Negli anni – si legge nella nota dell’Azienda ospealiera – sono stati effettuati interventi periodici di manutenzione dell’area, che tuttavia non possono essere risolutivi rispetto a una problematica più ampia e strutturale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Parcheggio del Com, criticità note: "Al lavoro per cercare soluzioni" Articoli correlati Parcheggio bus a lunga percorrenza: le soluzioni al vaglio del ComuneSi è svolta in Comune stamattina, 12 gennaio 2026, la prima commissione consiliare dedicata alla situazione della fermata di via Fanti d’Italia,... Criticità già note al Comune: "C’è un progetto di intervento"Le proteste per lo stato precario del Salto del Gatto diventano l’occasione per il Comune della Spezia di fare il punto sulle prospettive per il... Want to Speak English Like a Native – Improve Your Fluency in 5 Hours! Tutti gli aggiornamenti su Parcheggio del Com criticità note Al... Discussioni sull' argomento Parcheggio del Com, criticità note: Al lavoro per cercare soluzioni; Riqualificazione di piazza Verdi a Roma, i residenti: Va bene il parcheggio ma si rispetti l'identità del quartiere; Parcheggi a Udine, Croatto: Manca una visione complessiva; Parcheggio al San Matteo, gli infermieri: 45 minuti per trovare posto. Parcheggio del Com, criticità note: Al lavoro per cercare soluzioniL’Aou interviene dopo la segnalazione-denuncia dell’associazione Angela Serra: A breve la manutenzione. Il problema non è il costo ma la classificazione come superficie verde. Cerchiamo nuovi spazi p ... ilrestodelcarlino.it Notato dai carabinieri nel parcheggio dell’Ossola di #Varese. Ripartito in auto, è stato fermato e trovato con un tasso alcolemico quattro volte superiore al limite di legge - facebook.com facebook