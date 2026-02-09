Nancy Brilli in scena al teatro Rossetti di Vasto con Il padrone

Sabato sera al teatro Rossetti di Vasto, Nancy Brilli torna in scena con lo spettacolo “Il padrone” di Gianni Clementi. L’evento, in programma alle 21, promette di portare in scena un testo forte e attuale, che ha già attirato l’attenzione di molti appassionati di teatro.

Sabato 14 febbraio, alle ore 21, il teatro Rossetti di Vasto ospiterà lo spettacolo “Il padrone” di Gianni Clementi, una delle opere più intense e attuali della drammaturgia contemporanea italiana. La rappresentazione, con Nancy Brilli, Fabio Bussotti e Claudio Mazzenga, è diretta da Pierluigi Iorio e prodotta da “Società per Attori” in collaborazione con “Mielemovie”. Lo spettacolo affronta temi di grande rilevanza storica e civile, a partire dalle conseguenze delle leggi razziali del 1938, interrogando il pubblico su denaro, potere, responsabilità morale e memoria, attraverso una narrazione che oscilla tra commedia nera e tragedia.🔗 Leggi su Chietitoday.it

Approfondimenti su Nancy Brilli Teatro

Al Teatro Antei, la stagione di prosa continua con l’interpretazione di Nancy Brilli in

Nancy Brilli sarà protagonista dello spettacolo “Il padrone” al teatro Fenaroli di Lanciano, in scena sabato 31 gennaio alle ore 21.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Nancy Brilli Teatro

Argomenti discussi: Scandicci, Nancy Brilli in scena con ‘Il Padrone’; Civitanova e Maiolati, Nancy Brilli protagomista de Il Padrone; Il Padrone per Auroradisera 2026 – L’intervista a Nancy Brilli; Preparatevi a un finale noir. Mercoledì a Civitanova e giovedì a Maiolati Spontini Nancy Brilli in Il padrone.

Nancy Brilli in scena al teatro Rossetti di Vasto con Il padroneSabato 14 febbraio, alle ore 21, il teatro Rossetti di Vasto ospiterà lo spettacolo Il padrone di Gianni Clementi, una delle opere più intense e attuali della drammaturgia contemporanea italiana. La ... chietitoday.it

Nancy Brilli in scena a Cervia con Il Padrone: doppia data al Teatro Walter ChiariDoppio appuntamento al Teatro Comunale Walter Chiari con Nancy Brilli, protagonista dello spettacolo Il Padrone di Gianni Clementi, in scena giovedì 29 ... ravennanotizie.it

«Preparatevi a un finale noir». Mercoledì a Civitanova e giovedì a Maiolati Spontini Nancy Brilli in “Il padrone facebook

Nancy Brilli in scena l'11 febbraio a Civitanova Marche e il 12 febbraio a Maiolati Spontini con "Il padrone" x.com