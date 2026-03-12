Il grande jazz al teatro Rossetti di Vasto

Domenica 15 marzo alle 18, al teatro Rossetti di Vasto si terrà il concerto intitolato “Il grande jazz”. L’evento è organizzato per proporre una serata dedicata alla musica jazz, con esibizioni dal vivo e performance di artisti che si esibiranno sul palcoscenico del teatro. L’ingresso è aperto al pubblico interessato a questa proposta musicale.

Domenica 15 marzo, alle ore 18, al teatro Rossetti di Vasto è in programma il concerto "Il grande jazz". Lo spettacolo vedrà protagonista il trio formato da Logan Richardson (alto sax), Harish Raghavan (contrabbasso) e Jeff "Tain" Watts (batteria). Nativo di Kansas City, Missouri, classe 1980, Logan Richardson è da anni uno degli alto sassofonisti più innovativi della scena jazz internazionale. Il suo linguaggio musicale caratterizzato da un approccio non convenzionale e da una forte coerenza espressiva lo ha portato a distinguersi sin dagli esordi nell'area più avanzata del post-bop contemporaneo, collaborando con tanti musicisti.

