Fabio La Rosa rilancia il suo teatro emozionale con un Open Day

Il 1 febbraio, Fabio La Rosa apre le porte del suo laboratorio a Torregrotta con un Open Day presso la scuola “La fonte dell'attore”. Un'occasione per conoscere il suo approccio al teatro emozionale e approfondire le attività del centro prima del trasferimento a Spadafora. L’evento offre un’opportunità di confronto e scoperta per chi è interessato all’arte teatrale e alle sue metodologie.

Il 1 febbraio porte aperte nel laboratorio di Torregrotta. L'attore e regista messinese aiuta uomini e donne a mettersi in gioco e vivere le proprie emozioni Fabio La Rosa rilancia il suo teatro emozionale e apre le porte del suo laboratorio di Torregrotta. Il prossimo 1 febbraio previsto infatti un Open Day nei locali della scuola "La fonte dell'attore", prima del definitivo trasferimento nella vicina Spadafora. "Il teatro emozionale - spiega l'attore e regista messinese - è un percorso rivolto solo a coloro che hanno voglia di approfondire la conoscenza con se stessi, attraverso la relazione con gli altri.

