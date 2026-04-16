La beffa del Csm | promossa la toga pro migranti

Durante la riunione del Consiglio superiore della magistratura, si è discusso della valutazione di professionalità di Iolanda Apostolico, che è stata promossa con la settima valutazione. Apostolico in passato aveva disapplicato il decreto Cutro e aveva partecipato a manifestazioni contro un esponente politico. La decisione del Csm ha suscitato reazioni tra chi critica questa promozione, definendola una scelta controversa.

Il Consiglio superiore della magistratura durante il plenum di ieri ha promosso Iolanda Apostolico: settima valutazione di professionalità. Venti favorevoli, sei contrari, cinque astenuti. Scatto di carriera. Postumo, però. Perché la giudice nel 2024 si è dimessa dopo le polemiche per la disapplicazione del decreto Cutro e per un video che la immortalava alla testa di una manifestazione pro-migranti e contro l’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini. Una promozione a carriera finita. Sembra un paradosso, ma è un passaggio tecnico rispetto alla progressione economica dei magistrati. Gli scatti non sono tutti uguali: c’è quello economico, che incide sullo stipendio, e quello funzionale, che apre la strada a incarichi più rilevanti.🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - La beffa del Csm: promossa la toga pro migranti Notizie correlate Leggi anche: Assolta e promossa, il Csm riabilita la giudice pro migranti e le alza lo stipendio All’ex giudice Apostolico l’Oscar alla carriera del Csm: promossa (con aumento di pensione) dopo aver appeso la toga al chiodoPiove sempre sul bagnato? Sembrerebbe proprio di sì, almeno in questo caso, e quanto meno a Catania, dove l’ex giudice del caso migranti, nonostante...