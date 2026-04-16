Assolta e promossa il Csm riabilita la giudice pro migranti e le alza lo stipendio

Il Consiglio superiore della magistratura ha deciso di assolvere e promuovere la giudice che si era occupata di questioni legate ai migranti. La giudice, che si era dimessa alla fine dello scorso anno, è stata giudicata in possesso di indipendenza, equilibrio e imparzialità. In conseguenza di questa valutazione, il Csm ha disposto un aumento retroattivo del suo stipendio. La decisione è stata comunicata durante una riunione ufficiale.

«Indipendenza, equilibrio ed imparzialità». Sono i parametri sulla base dei quali l'ex giudice catanese Iolanda Apostolico - dimessasi alla fine del 2024 - è stata ieri valutata positivamente, con conseguente aumento retroattivo dello stipendio, dal Consiglio superiore della magistratura. Una decisione che ha avuto l'effetto in un colpo solo di mettere a nudo le contraddizioni nel sistema di valutazione delle toghe. Apostolico era balzata agli onori delle cronache nell'autunno 2023, quando aveva disapplicato alcune norme del «decreto Cutro», fortemente voluto dal governo, non convalidando il trattenimento di diversi tunisini irregolari. Il provvedimento aveva immediatamente sollevato un'ondata di polemiche.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Assolta e promossa, il Csm riabilita la giudice pro migranti e le alza lo stipendio Notizie correlate Leggi anche: Il Csm riabilita l’ex giudice Apostolico: “Corretta la sua decisione sui migranti”. Verso il via libera allo scatto di carriera L'ex giudice pro migranti "promossa" a posteriori. Ma ora gestisce un agriturismoDopo il referendum sulla Giustizia in cui ha vinto il “no”, il giudice Iolanda Apostolico verrà promossa dal Csm con la settima valutazione di...