All’ex giudice Apostolico l’Oscar alla carriera del Csm | promossa con aumento di pensione dopo aver appeso la toga al chiodo

Un ex giudice, noto per aver trattato un caso sui migranti e aver partecipato a manifestazioni contro un politico, ha ricevuto una promozione retroattiva dall’organo di autogoverno della magistratura. La decisione è arrivata dopo aver lasciato la toga e prevede anche un aumento della pensione. La promozione ha suscitato polemiche, considerando il passato di partecipazione a manifestazioni pubbliche e le dimissioni successive.

Piove sempre sul bagnato? Sembrerebbe proprio di sì, almeno in questo caso, e quanto meno a Catania, dove l’ex giudice del caso migranti, nonostante le dimissioni e le polemiche per la sua partecipazione alle manifestazioni anti-Salvini, ha ottenuto una promozione retroattiva. Un “regalo” di fine carriera che fa lievitare Tfs e assegno pensionistico, mentre la battagliera toga sta già vivendo la seconda stagione della sua vita in un agriturismo. Ecco tutti i dettagli di un paradosso tutto italiano. E allora rieccoci al punto di partenza. O meglio, a un seguito che parte subito dopo la vittoria del No al referendum sulla Giustizia, che fa riflettere. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - All’ex giudice Apostolico l’Oscar alla carriera del Csm: promossa (con aumento di pensione) dopo aver appeso la toga al chiodo Leggi anche: Il Csm riabilita l’ex giudice Apostolico: “Corretta la sua decisione sui migranti”. Verso il via libera allo scatto di carriera Leggi anche: Il No ha vinto e il Csm premia la giudice Apostolico con la santificazione Temi più discussi: Il Csm riabilita Apostolico, l’ex giudice attaccata dalla destra; Il Csm riabilita l'ex giudice Apostolico: Corretta la sua decisione sui migranti. Verso il via libera allo scatto di carriera; Si dimise dopo essere stata beccata a una manifestazione pro-migranti: ora il Csm vuole riabilitare l'ex giudice Apostolico; Tgcom24: Il Csm riabilita l'ex giudice Apostolico Video. Il Csm riabilita Apostolico, l’ex giudice attaccata dalla destraAveva disapplicato il decreto Cutro perché contrario al diritto europeo e liberato quattro richiedenti asilo. La prossima settimana la decisione del plenum ... repubblica.it Il caso Apostolico: la giudice promossa dal Csm, ma lei si è dimessa e ora si occupa di un agriturismoLa valutazione farà ottenere il massimo livello di carriera alla magistrata che disapplicò il decreto Cutro ... msn.com Il No ha vinto e il #Csm premia la giudice #Apostolico #giustizia #togherosse #7aprile #iltempoquotidiano @Storace x.com Il Papa, durante la preghiera del Regina Coeli dal Palazzo Apostolico, ha rivolto un pensiero speciale «ai popoli tormentati dalla guerra, ai cristiani perseguitati per la loro fede, ai bambini privati dell’istruzione». Poi il ricordo di papa Francesco, morto lo scorso - facebook.com facebook