All’ex giudice Apostolico l’Oscar alla carriera del Csm | promossa con aumento di pensione dopo aver appeso la toga al chiodo

Da secoloditalia.it 7 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un ex giudice, noto per aver trattato un caso sui migranti e aver partecipato a manifestazioni contro un politico, ha ricevuto una promozione retroattiva dall’organo di autogoverno della magistratura. La decisione è arrivata dopo aver lasciato la toga e prevede anche un aumento della pensione. La promozione ha suscitato polemiche, considerando il passato di partecipazione a manifestazioni pubbliche e le dimissioni successive.

Piove sempre sul bagnato? Sembrerebbe proprio di sì, almeno in questo caso, e quanto meno a Catania, dove l’ex giudice del caso migranti, nonostante le dimissioni e le polemiche per la sua partecipazione alle manifestazioni anti-Salvini, ha ottenuto una promozione retroattiva. Un “regalo” di fine carriera che fa lievitare Tfs e assegno pensionistico, mentre la battagliera toga sta già vivendo la seconda stagione della sua vita in un agriturismo. Ecco tutti i dettagli di un paradosso tutto italiano. E allora rieccoci al punto di partenza. O meglio, a un seguito che parte subito dopo la vittoria del No al referendum sulla Giustizia, che fa riflettere. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - All’ex giudice Apostolico l’Oscar alla carriera del Csm: promossa (con aumento di pensione) dopo aver appeso la toga al chiodo

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