Frosinone mostra La burocratica banalità del male
L'Archivio di Stato di Frosinone, nell'ambito delle iniziative promosse dal Ministero della Cultura, in occasione del Giorno della Memoria, martedì 27 gennaio 2026 dalle ore 09.00 alle ore 15.00 presenta la mostra documentaria dal titolo: “La burocratica banalità del male. L’applicazione delle.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
