Tonali Juve | c’è una possibilità che lasci il Newcastle e i bianconeri possono prenderlo a questa condizione Tutte le news

Il centrocampista azzurro potrebbe lasciare il Newcastle, e la Juventus ha la possibilità di acquistarlo a determinate condizioni. Attualmente, non ci sono conferme ufficiali, ma si parla di un interesse concreto da parte dei bianconeri e di una possibile trattativa in corso. La situazione rimane in evoluzione e si attendono aggiornamenti nelle prossime settimane.

Tonali Juve: c'è una possibilità che il centrocampista azzurro lasci il Newcastle. La Vecchia Signora potrebbe prenderlo a questa condizione. La Juve osserva con attenzione l'evoluzione del mercato internazionale, sognando un colpo che sposterebbe gli equilibri del centrocampo. Secondo quanto riportato dall'esperto di mercato Fabrizio Romano sul suo canale YouTube, esiste una concreta possibilità che Sandro Tonali lasci il Newcastle durante la prossima finestra estiva. Se a gennaio ogni trattativa era considerata impossibile a causa della chiusura totale del club inglese, in estate lo scenario potrebbe mutare radicalmente. Il ritorno in Italia del centrocampista ex Milan rappresenta un desiderio profondo della dirigenza bianconera, ma l'operazione si preannuncia estremamente complessa.