La Juve può sorridere: il trasferimento di Kolo Muani si fa più vicino. Dopo settimane di trattative, ora c’è il via libera e il club bianconero si prepara a chiudere l’affare. Spalletti sogna già di averlo in squadra e i tifosi aspettano con ansia l’annuncio ufficiale.

Novità importantissime in casa Juve per quel che concerne il futuro di Kolo Muani: ecco cosa sta succedendo. Kolo Muani-Juve, ci risiamo. Dopo la trattativa infinita della scorsa estate non andata a buon fine, la dirigenza bianconera torna alla carica per il cartellino dell’attaccante francese classe ’98, attualmente in prestito dal Paris Saint-Germain al Tottenham. Il 27enne di Bondy non è affatto contento di questi primi cinque mesi in Inghilterra ed è pronto a cambiare aria: la Juve lo intriga e non avrebbe alcun problema a tornare a Torino, dove ha lasciato un buonissimo ricordo. Kolo Muani (Ansa) – Calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Kolo Muani-Juve, c’è il via libera: Spalletti ora sogna

Secondo quanto riportato da Tuttosport, l'allenatore della Juventus, Spalletti, avrebbe espresso interesse per Kolo Muani, attualmente in forza al PSG.

