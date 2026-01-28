Kolo Muani-Juve c’è il via libera | Spalletti ora sogna
La Juve può sorridere: il trasferimento di Kolo Muani si fa più vicino. Dopo settimane di trattative, ora c’è il via libera e il club bianconero si prepara a chiudere l’affare. Spalletti sogna già di averlo in squadra e i tifosi aspettano con ansia l’annuncio ufficiale.
Novità importantissime in casa Juve per quel che concerne il futuro di Kolo Muani: ecco cosa sta succedendo. Kolo Muani-Juve, ci risiamo. Dopo la trattativa infinita della scorsa estate non andata a buon fine, la dirigenza bianconera torna alla carica per il cartellino dell’attaccante francese classe ’98, attualmente in prestito dal Paris Saint-Germain al Tottenham. Il 27enne di Bondy non è affatto contento di questi primi cinque mesi in Inghilterra ed è pronto a cambiare aria: la Juve lo intriga e non avrebbe alcun problema a tornare a Torino, dove ha lasciato un buonissimo ricordo. Kolo Muani (Ansa) – Calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
