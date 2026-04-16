Un nuovo kit di riparazione per pistole, compatibile con il modello W-400WBX, è stato recentemente messo in vendita. Il set include un ugello da 1,3 mm e un ago identificato con il codice 20015. L’annuncio specifica che contiene link di affiliazione, e che potrebbe essere ricevuta una commissione in caso di acquisti attraverso questi link, senza costi aggiuntivi per l’acquirente.

Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. Compatibilità e precisione: l'ugello 1.3mm per la W-400WBX L'analisi tecnica del kit di riparazione evidenzia componenti progettati specificamente per la serie W-400, con particolare riferimento al modello W-400WBX-134G. Il nucleo del set è costituito dall'ugello da 1.3mm, un diametro che determina la portata del fluido e la qualità della nebulizzazione durante le operazioni di verniciatura. La struttura...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Kit Riparazione Pistola W-400WBX: Ugello 1.3mm e Ago 20015

Notizie correlate

Da Cinecittà a Miss Universo con ago e filodi Silvano Clappis Cosa hanno in comune la rappresentante italiana a Miss Universo e la protagonista del videoclip di Achille Lauro "Cenerentola"?...

Dall’ago all’alluminio: Rogolino svela Social Friction a MontecarloRoberto Rogolino, artista originario di Reggio Calabria, porterà il suo nuovo progetto intitolato Social Friction al salone internazionale di...

Panoramica sull’argomento

Kit riparazione pneumatici: come funziona e come utilizzarlo [VIDEO]La ruota di scorta è sempre meno presente sulle auto moderne, sostituita dal kit di riparazione (e gonfiaggio) pneumatici. Occupa meno spazio, richiede uno sforzo minore rispetto alla sostituzione di ... motorionline.com

Kit riparazione pneumatici Clio 4: avvertenze e consigliNon c’è rivale che tenga: la Renault Clio resta l’auto straniera più venduta in Italia. Alla quarta generazione, prevede il kit riparazione pneumatici. Togliete alla bombolette e ricaricare la gomma ... autotoday.it