Un artista di Reggio Calabria esporrà il suo nuovo progetto al salone internazionale di Montecarlo, che si terrà tra l’11 e il 13 settembre 2026. La partecipazione è stata concessa in base alla qualità delle opere presentate. Il progetto si intitola Social Friction e porta avanti il percorso artistico dell’autore, noto per aver ottenuto l’ingresso all’evento grazie ai riconoscimenti ricevuti.

Roberto Rogolino, artista originario di Reggio Calabria, porterà il suo nuovo progetto intitolato Social Friction al salone internazionale di Montecarlo tra l’11 e il 13 settembre 2026, dopo aver ottenuto l’ingresso grazie ai meriti qualitativi delle sue opere. Il percorso creativo di chi è nato nel 1981 ha un’evoluzione significativa: per quasi tre decenni l’artista ha operato all’interno della propria bottega d’arte e tattoo studio. In quello spazio, tra pigmenti e materia, Rogolino ha affinato una tecnica che oggi si sposta dalla pelle a superfici metalliche. L’opera attuale segna un distacco dai supporti tradizionali per abbracciare l’arte contemporanea. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Dall’ago all’alluminio: Rogolino svela Social Friction a Montecarlo

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