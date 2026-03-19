Alisson Juventus | si può fare nonostante il rinnovo del contratto ma c’è la concorrenza di questa rivale bianconera

Alisson potrebbe trasferirsi alla Juventus anche se ha recentemente rinnovato il contratto con la sua attuale squadra. La società bianconera sta valutando questa possibilità e sta seguendo da vicino la situazione del portiere. Nonostante il rinnovo, il club italiano considera l’opportunità di portarlo in rosa per rafforzare la propria linea difensiva. La Juventus si trova a dover competere con altre squadre interessate al giocatore.

Alisson Juventus: si può fare nonostante il rinnovo del contratto. E attenzione alla concorrenza di questa rivale della Vecchia Signora. La Juventus ha deciso di rompere gli indugi per risolvere definitivamente la questione portiere. Secondo un’analisi de Il Corriere dello Sport, la dirigenza vuole affiancare al rinnovo di Luciano Spalletti, ormai imminente, un innesto di assoluto spessore. Il nome in cima alla lista è quello di Alisson Becker. MERCATO JUVE LIVE Nonostante l’acquisto di Giorgi Mamardashvili da parte dei Reds, il brasiliano ha collezionato 33 presenze stagionali, mantenendo la porta inviolata in 12 occasioni. Alisson Becker ha un legame profondo con l’Italia e accoglierebbe con favore il trasferimento a Torino, dove avrebbe la garanzia del posto da titolare a 34 anni. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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#Alisson è una delle prime scelte, se non la prima scelta della #Juventus. Ha il contratto fino al 2027 perché il #Liverpool ha esercitato l'opzione, ma se i Reds dovessero andare in #ChampionsLeague, se arrivassero offerte serie come progetto, potrebbe pr - facebook.com facebook

la #Juventus ha intenzione di puntare su Alisson Becker per la porta della prossima stagione. Una scelta condivisa da Chiellini e Spalletti è primo nome in short list. Poi David De Gea della Fiorentina no a Dibu Martinez dell'Aston Villa (per cui c'è sta x.com