Vicario Juventus | la dirigenza è sulle sue tracce ma c’è la concorrenza di una rivale bianconera Le ultime sul prezzo fissato dal Tottenham

La dirigenza della Juventus sta seguendo da vicino le operazioni di mercato relative a Vicario, ma deve fare i conti con la presenza di una rivale bianconera interessata allo stesso giocatore. Recentemente, il Tottenham ha fissato il prezzo per il portiere, complicando ulteriormente le trattative. La situazione è ancora in evoluzione, con diverse parti coinvolte che monitorano attentamente gli sviluppi.

Vicario Juve, i bianconeri valutano il portiere per l’estate: il prezzo fissato dal Tottenham e la concorrenza di una rivaleCalciomercato Juve, società bianconera su tre grandi nomi per la porta in estate.

Vicario piace a Juve ed Inter: il Tottenham chiede 30 milioniLa Juventus è alla ricerca di un nuovo portiere in considerazione delle tante difficoltà che sta avendo Di Gregorio in questa stagione: come riportato dai colleghi di TMW, ... tuttojuve.com

Juve, caccia al nuovo portiere: sondaggio per Vicario, ma c’è anche l’InterNelle ultime ore, il nome che sarebbe iniziato a circolare con insistenza negli ambienti bianconeri è quello di Guglielmo Vicario, attualmente in forza al Tottenham. Secondo le indiscrezioni, la Juven ... it.blastingnews.com

