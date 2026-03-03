Vicario Juventus | la dirigenza è sulle sue tracce ma c’è la concorrenza di una rivale bianconera Le ultime sul prezzo fissato dal Tottenham

La dirigenza della Juventus sta seguendo da vicino le operazioni di mercato relative a Vicario, ma deve fare i conti con la presenza di una rivale bianconera interessata allo stesso giocatore. Recentemente, il Tottenham ha fissato il prezzo per il portiere, complicando ulteriormente le trattative. La situazione è ancora in evoluzione, con diverse parti coinvolte che monitorano attentamente gli sviluppi.

Calciomercato Juve: Koné del Sassuolo fa impazzire le big. Ora vale 30 milioni, qual è il club in pole Alisson alla Juve (Repubblica): maxi opportunità per il dopo Di Gregorio. Lo vuole anche l’Inter Rinnovo Spalletti, svelate le tempistiche della firma. Sarà Lucio a decidere la durata del contratto: i dettagli Montero all’Al Ittifaq, c’è anche l’annuncio ufficiale del club. Tutti i dettagli sulla nuova esperienza dell’ex tecnico della Juve Juventus Next Gen, stangata per Leonardo Cerri: squalifica di tre giornate dopo il rosso contro il Campobasso. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Vicario Juventus: la dirigenza è sulle sue tracce ma c’è la concorrenza di una rivale bianconera. Le ultime sul prezzo fissato dal Tottenham Vicario Juve, i bianconeri valutano il portiere per l’estate: il prezzo fissato dal Tottenham e la concorrenza di una rivaleCalciomercato Juve, società bianconera su tre grandi nomi per la porta in estate. Mendoza Juve, c’è grande concorrenza: anche un’altra italiana sulle sue tracce. Le ultime novitàdi Redazione JuventusNews24Mendoza Juve, c’è grande concorrenza per arrivare al giovane talento dell’Elche: anche un’altra italiana sulle sue tracce. Tutto quello che riguarda Vicario Juventus Temi più discussi: Juve, in estate caccia a un nuovo numero uno: c'è Vicario in pole, tutti i nomi; Juve, Di Gregorio bocciato: da Vicario/Carnesecchi a Provedel, la lunga lista per il mercato estivo; Juve, nuovi contatti per Vicario. E c'è anche l'idea Alisson per il dopo Di Gregorio; Juventus, parte la caccia a un nuovo portiere: piace Vicario del Tottenham, tutti i nomi. Vicario piace a Juve ed Inter: il Tottenham chiede 30 milioniLa Juventus è alla ricerca di un nuovo portiere in considerazione delle tante difficoltà che sta avendo Di Gregorio in questa stagione: come riportato dai colleghi di TMW, ... tuttojuve.com Juve, caccia al nuovo portiere: sondaggio per Vicario, ma c’è anche l’InterNelle ultime ore, il nome che sarebbe iniziato a circolare con insistenza negli ambienti bianconeri è quello di Guglielmo Vicario, attualmente in forza al Tottenham. Secondo le indiscrezioni, la Juven ... it.blastingnews.com La Repubblica - Inter-Juventus, sfida sul mercato per i portieri. Occhi in Premier: non solo Vicario, spunta l'ipotesi Alisson x.com GdS - Tra Inter e Juventus molti duelli sul mercato: da Vicario a Palestra, passando per Celik. Osservati speciali anche Solet, Muharemovic, Troilo e Tiago Gabriel. - facebook.com facebook