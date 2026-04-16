Kerasles Kethane | facciamo insieme comunità e cultura evento finale a Padova
Il progetto “Kerasles Kethane: facciamo insieme comunità e cultura” si concluderà domenica 19 aprile nella sala Fronte del Porto a Padova. L’iniziativa si inserisce nella III Settimana di azione dedicata alla promozione della cultura romanì e al contrasto all’antiziganismo. L’evento finale rappresenta il momento conclusivo di un percorso di sensibilizzazione e di coinvolgimento della comunità locale.
Il progetto “Kerasles Kethane: facciamo insieme comunità e cultura”, presentato nell’ambito della III Settimana di azione per la promozione della cultura romanì e per il contrasto all’antiziganismo, si concluderà domenica 19 aprile nella sala Fronte del Porto.La Settimana è promossa ogni anno.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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