Kerasles Kethane | facciamo insieme comunità e cultura evento finale a Padova

Il progetto “Kerasles Kethane: facciamo insieme comunità e cultura” si concluderà domenica 19 aprile nella sala Fronte del Porto a Padova. L’iniziativa si inserisce nella III Settimana di azione dedicata alla promozione della cultura romanì e al contrasto all’antiziganismo. L’evento finale rappresenta il momento conclusivo di un percorso di sensibilizzazione e di coinvolgimento della comunità locale.