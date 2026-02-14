I Distretti della cultura | Facciamo rete
Il consigliere regionale del Pd, Samuele Astuti, ha spiegato che il progetto di legge sui Distretti della cultura nasce dalla volontà di mettere in rete le realtà culturali locali, puntando a coinvolgere musei, teatri e associazioni del territorio. Astuti ha sottolineato che questa iniziativa mira a creare nuovi spazi di collaborazione e a valorizzare le tradizioni, con l’obiettivo di sostenere lo sviluppo economico e sociale delle comunità. La proposta prevede l’istituzione di distretti che coinvolgano enti e cittadini, per rafforzare la coesione attraverso progetti condivisi. Astuti ha anche aggiunto che il primo passo sarà identificare le aree
"La cultura non è solo identità, ma sviluppo, lavoro e coesione sociale ". Lo ha detto il consigliere regionale del Pd Samuele Astuti (nella foto) presentando il progetto di legge sull’istituzione e il funzionamento dei Distretti della cultura, del paesaggio e dell’identità territoriale. L’obiettivo è rilanciare e strutturare un modello di governance territoriale capace di mettere in rete le realtà culturali locali e rafforzare il ruolo dei Comuni. "Il settore culturale – spiega Astuti – rappresenta una componente strategica dell’ economia lombarda: vale complessivamente circa 29 miliardi e dà lavoro a oltre 366mila addetti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
