L’attacco social di Kean al Pengwin il tipster più famoso d’Italia

Un attacco sui social ha coinvolto un calciatore noto per aver fallito un gol importante, evento che ha scatenato numerose polemiche sui social media. L’episodio ha attirato l’attenzione degli utenti, in particolare per il commento rivolto a un noto tipster italiano, considerato il più famoso nel suo settore. L’incidente si è verificato dopo la partita, quando il giocatore ha pubblicato un messaggio che ha suscitato reazioni di vario genere tra tifosi e commentatori.

Aveva mancato il gol del raddoppio, proprio per questo era entrato nel vortice delle polemiche. Pengwin dopo qualche giorno pubblica su Instagram tutta la conversazione, in cui salta all'occhio questo messaggio dai toni tutt'altro che concilianti: "Tu parli un po' troppo." Dalla disfatta del mancato mondiale alle minacce su Instagram, questa potrebbe essere la parabola dell’attaccante della Fiorentina e della nazionale italianaMoise Kean. Nella serata di ieri Pengwin, l’influncer delle scommesse sportive più conosciuto d’Italia, ha pubblicato la propria chat con l’attaccante viola, rivelando la sua inaspettata reazione avvenuta pochi giorni dopo ladisfatta di Zenica.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - L’attacco social di Kean al Pengwin, il tipster più famoso d’Italia Leggi anche: La polemica social (con offese) di Moise Kean al tipster Pengwin Kristian Pengwin pubblica i messaggi di Kean dopo Bosnia-Italia: “Tu parli troppo… Vediamoci”Il tipster Pengwin ha mostrato i messaggi ricevuti da Kean pochi giorni dopo la sconfitta dell'Italia ai playoff: Tu sai di cosa parlo, mettiti la...