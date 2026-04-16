Kawah Ijen il vulcano indonesiano che produce lava blu elettrico
Il Kawah Ijen è un vulcano situato in Indonesia noto per la sua attività di emissione di lava di colore blu elettrico. La sua caldera ospita un lago acido di circa 200 metri di diametro, con acque di un colore verde intenso. L’attività vulcanica è documentata da eruzioni frequenti che rilasciano gas e fumi, visibili anche dall’esterno. La zona attorno al vulcano attira visitatori e studiosi interessati a osservare le peculiarità geologiche di questo sito.
Si chiama Kawah Ijen ed è un vulcano indonesiano che produce una suggestiva lava blu elettrico. Qual è il motivo nascosto dietro questo fenomeno naturale?.🔗 Leggi su Fanpage.it
Why does this volcano erupt blue fire
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