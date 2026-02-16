Erutta vulcano Kilauea | fontane di lava alte fino a 250 metri

Il vulcano Kilauea ha eruttato nuovamente alle Hawaii, scatenando fontane di lava che raggiungono i 250 metri di altezza. La causa di questa esplosione è l’attività magmatica che si intensifica sotto la superficie. Le autorità monitorano da vicino l’area, mentre i residenti sono stati invitati a mantenere la calma e seguire le istruzioni di sicurezza. La lava si riversa lentamente verso le zone più vicine, minacciando alcune case nelle vicinanze.

(Adnkronos) – Nuova eruzione del vulcano Kilauea nelle isole Hawaii, con fontane di lava alte fino a 250 metri. Lo rende noto il dipartimento di vulcanologia del Servizio Geologico degli Stati Uniti, mentre sui social vengono condivisi video della spettacolare eruzione. Con un post su 'X' l'agenzia governativa americana spiega che la fontana della bocca sud