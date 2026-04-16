Recentemente è stato rivelato il gioiello inestimabile che Kate Middleton condivide con un’altra Regina. La duchessa di Cambridge possiede numerosi gioielli di valore, molti dei quali sono regali del marito o eredità della Regina Elisabetta. Tra questi, ci sono pezzi che hanno una lunga storia e un significato particolare, tramandati nel tempo e indossati in occasioni pubbliche e private.

Kate Middleton possiede svariati gioielli personali, molto preziosi, la maggior parte dei quali sono regali di William o li ha ereditati dalla Regina Elisabetta. Ma ha la possibilità di indossare anche alcuni pezzi inestimabili che appartengono al tesoro della Corona, tra cui le tiare. In particolare c’è un diadema con perle cui la Principessa del Galles è particolarmente affezionata e che condivide con Mary di Danimarca. Quest’ultima infatti ne possiede uno molto simile. Kate Middleton e Mary di Danimarca, stili identici. Kate Middleton e Mary di Danimarca sono note per avere gusti affini. Anche se vengono vestite generalmente da stilisti differenti, appoggiandosi entrambe preferibilmente ai brand del loro Paese, spesso indossano look molto simili.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Kate Middleton, svelato il gioiello inestimabile che condivide con un’altra Regina

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