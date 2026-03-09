Il Sannio sul podio del karate campano primo posto ex aequo al Trofeo delle Province

La provincia di Benevento si è classificata al primo posto ex aequo con Caserta al Trofeo delle Province organizzato dalla FIJLKAM – Federazione Italiana Judo Lotta Karate e Arti Marziali, una manifestazione che ha visto confrontarsi le rappresentative delle cinque province campane e che ha portato sul tatami centinaia di giovani atleti.Un risultato importante per il territorio sannita, rappresentato da 12 atleti della società Yoshitaka di Telese Terme, unica realtà della provincia presente alla competizione. Il bottino finale parla di una medaglia d'oro, due medaglie d'argento e una di bronzo, risultati che hanno contribuito in modo decisivo al primato condiviso con la provincia di Caserta.