Kappa FuturFestival 2026 | svelata la lineup completa Torino torna capitale dell’elettronica dal 3 al 5 luglio al Parco Dora
Il Kappa FuturFestival di Torino ha annunciato la lineup completa per la sua tredicesima edizione, che si terrà dal 3 al 5 luglio al Parco Dora. La scelta di questa data e il palco all’aperto attireranno migliaia di appassionati di musica elettronica. Quest’anno, il festival porta in città artisti di fama internazionale, pronti a far ballare il pubblico fino a notte fonda. La manifestazione si conferma come uno degli appuntamenti più attesi nel panorama musicale europeo.
È ufficiale: Kappa FuturFestival annuncia la lineup completa della sua XIII edizione, pronta a trasformare ancora una volta il Parco Dora di Torino nel cuore pulsante della musica elettronica. L’appuntamento è fissato dal 3 al 5 luglio 2026, tre giorni open air per quello che è considerato il più grande festival di musica elettronica all’aperto in Italia, con oltre 120 artisti da tutto il mondo. I biglietti sono già disponibili su www.kappafuturfestival.it. Una lineup “globale” tra leggende, nuove avanguardie e B2B da collezione. Dopo i primi annunci di dicembre 2025, la seconda tranche ha consolidato l’identità internazionale del festival, puntando forte sui back to back (B2B) come spazio di dialogo, sperimentazione e collisione sonora. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com
Leggi anche: Kappa futurfestival debutto al torino film festival con il corto futurfestival l arca del dora
Kappa FuturFestival 2026: svelata la seconda ondata di artisti. Tra leggende, B2B iconici e nuove avanguardieLa XIII edizione del Kappa FuturFestival si terrà dal 3 al 5 luglio 2026 al Parco Dora di Torino.
