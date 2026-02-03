Vannacci lascia la Lega sui social sentiment positivo solo per il 21,4%

Roberto Vannacci lascia ufficialmente la Lega, ma sui social la sua decisione non ottiene il sostegno sperato. Solo il 21,4% degli utenti esprime un sentimento positivo, mentre la maggior parte commenta con sorpresa o scetticismo. La notizia crea discussione tra gli utenti e alimenta le polemiche sui social network.

(Adnkronos) – L’uscita di Roberto Vannacci dalla Lega non convince gli italiani sui social. Solo il 21,4% degli utenti esprime infatti un sentiment positivo rispetto alla decisione dell'ex generale di lasciare il partito guidato da Matteo Salvini. È quanto emerge dal report realizzato da Spin Factor in esclusiva per Adnkronos, attraverso Human, la piattaforma proprietaria di web e social listening sviluppata con algoritmo a base semantica italiana e integrata con l'intelligenza artificiale. Il dato risulta inferiore anche rispetto al sentiment complessivo associato a Vannacci, che si attesta al 24,1%.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Roberto Vannacci lascia la Lega: annuncio imminenteRoberto Vannacci lascia la Lega. L’annuncio ufficiale dovrebbe arrivare nel Consiglio federale del partito, in calendario a Milano nel pomeriggio di oggi, martedì 3 febbraio. tpi.it

Vannacci lascia la Lega: Voglio bene a Salvini, ma la mia strada è un'altraIeri il confronto con il segretario della Lega, concordata una separazione consensuale. L'europarlamentare ha già depositato nome e logo del proprio movimento: Futuro nazionale ... msn.com

ULTIM'ORA - Roberto Vannacci lascia la Lega: annuncio imminente >>> https://url-shortener.me/APPA - facebook.com facebook

Vannacci lascia la Lega. Claudio Borghi commenta: "Così facciamo il gioco di Renzi e di chi divide le forze sovraniste" x.com