Juventus Zhegrova e Conceição ai saluti? La Juve valuta

In casa Juventus si stanno valutando diverse opzioni per il reparto offensivo, con particolare attenzione ai giocatori Zhegrova e Conceição. I bilanci e gli investimenti fatti negli ultimi mesi sono al centro delle riflessioni del club, che monitora attentamente le performance degli esterni d’attacco. La situazione attuale riguarda anche la possibilità di eventuali addii, mentre si cerca di trovare una soluzione che possa rafforzare la rosa in vista delle prossime sfide.

Bilanci e investimenti: il rebus Conceição e l’incognita Zhegrova. In casa Juventus è tempo di riflessioni profonde, specialmente per quanto riguarda il rendimento degli esterni d’attacco, un reparto che doveva rappresentare il volano del gioco di Spalletti ma che sta fornendo risposte contrastanti. Al centro del dibattito c’è L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, Zhegrova e Conceição ai saluti? La Juve valuta Notizie correlate Pagelle Roma Juve: magia Conceicao, Boga e Zhegrova la scossa che serviva dalla panchina. Ma in difesa…VOTIdi Marco BaridonPagelle Roma Juve: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 27ª giornata di Serie A 2025/26 Pagelle Roma Juve: i... Juventus, Conceicao “Voglio vincere trofei con la Juve”Conceicao: “L’Italia è la mia seconda casa” Francisco Conceicao si è raccontato in una lunga intervista concessa a SportTV Portogallo. Altri aggiornamenti Temi più discussi: La Juventus deve cedere Edon Zhegrova? La risposta è no per 3 motivi; Dalla rottura con Tudor al prestito all’Atletico Madrid: quanto potrebbe incassare la Juve dal riscatto di Nico Gonzalez; Juventus - Genoa (2-0) Serie A 2025; Juventus, i convocati di Spalletti contro l'Atalanta: c'è Conceicao, out Cabal. Juventus, perchè Zhegrova non gioca più? Ecco il vero motivoPerchè Zhegrova non gioca più? È questa la domanda che continuano a porsi i tifosi della Juventus e i fantallenatori ... fantamaster.it Juventus, Zhegrova può lasciare subito Serie A e fantacalcio: agenti contattati!Zhegrova al Besiktas - In casa Juventus si prepara un’estate di interventi mirati sulla rosa. Senza stravolgimenti totali, la ... fantamaster.it "A questa Juventus mancano giocatori forti" Giorgia's Secret con Claudio Marchisio, disponibile da domani sull'app di #DAZN x.com L’emozionante ricordo della Juventus per Manninger. Riposa in pace, Alex! facebook