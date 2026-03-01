Pagelle Roma Juve | magia Conceicao Boga e Zhegrova la scossa che serviva dalla panchina Ma in difesa…VOTI

Nella partita tra Roma e Juve, nel corso della 27ª giornata di Serie A 202526, sono stati assegnati i voti ai giocatori protagonisti del match. La valutazione ha preso in considerazione le performance di Conceicao, Boga e Zhegrova, che sono entrati dalla panchina portando energia. Tuttavia, le criticità più evidenti si sono manifestate nel reparto difensivo.

di Marco Baridon Pagelle Roma Juve: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 27ª giornata di Serie A 202526. Pagelle Roma Juve: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 27ª giornata di Serie A 202526 Perin 6 – Discutibile la sua lettura in occasione del 3-1 di Malen: avrebbe potuto e dovuto uscire? Resta il dubbio, ma resta anche il fatto che il portiere della Juventus tiene vive le speranze bianconere con due interventi importanti su Pisilli e proprio su Malen. Kalulu 5.5 – È tra i più rocciosi nel primo tempo per anticipi e chiusure difensive, ma da una sua sbavatura prende forma il vantaggio di Wesley. Nella ripresa, col passare dei minuti, si sgretola anche il suo muro sotto gli attacchi giallorossi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

