juventus conceicao voglio vincere trofei con la juve

Francisco Conceicao, nuovo attaccante della Juventus, ha espresso la sua determinazione a conquistare trofei con il club. In un’intervista a SportTV Portogallo, il giocatore ha sottolineato il suo affetto per l’Italia, definendola come una seconda casa. La sua volontà è quella di integrarsi al meglio e contribuire al successo della squadra, portando entusiasmo e professionalità nel suo percorso con la Juventus.

Conceicao allo scoperto: «Voglio vincere tutto con la Juventus. Cristiano Ronaldo? Prima di venire qui…» Conceicao, nuovo allenatore della Juventus, ha condiviso in un'intervista i suoi obiettivi con il club e il percorso che lo ha portato alla guida bianconera.

Argomenti discussi: Conceição: Il Benfica era venuto qui per vincere, dobbiamo battere il Monaco; Chi gioca contro il Benfica e come cambia la Juventus rispetto a Cagliari: Thuram verso il rientro, David favorito su Openda, Conceiçao torna titolare?; Serie A, anticipi e posticipi fino alla 24^ giornata; Spalletti, zoom Juve: Bremer ti affetta. Chi è il tesoro nascosto, come stanno Yildiz e Conceicao.

