Juventus Under 16 ancora una rimonta last minute | questa volta nel segno dell’ucraino Vidzivashets Le ultime sui bianconeri

Nella partita della Juventus Under 16, la squadra di Gridel ha conquistato una vittoria casalinga contro il Pisa, proseguendo la serie di successi. Durante il match, un giocatore ucraino ha segnato un gol decisivo nel finale, permettendo ai bianconeri di completare una rimonta. La formazione continua a mostrare determinazione, anche se ha affrontato qualche momento di difficoltà nel corso della partita.

di Fabio Zaccaria Juventus Under 16, la squadra di Gridel continua a tritare gli avversari pur con qualche brivido in più: l’analisi completa dopo la vittoria casalinga contro il Pisa. La situazione delle prossime sfidanti. La Juventus Under 16 di mister Gridel ha messo in cassaforte da tempo il passaggio al turno successivo dei gironi, ma continua a vincere: l’ultima ad arrendersi (con onore) è stata il Pisa, sconfitta a Vinovo per 3-2 dopo una partita dalle mille emozioni. Ecco di seguito un’analisi sui bianconeri, più una prima disamina della prossima sfidante alla fase ad eliminazione diretta che sarà una fra Parma, Genoa e Torino. Come anticipato, il Pisa ha giocato una grande gara, riuscendo nell’impresa di passare in vantaggio, farsi rimontare ma anche riprendere la partita e tenere i denti stretti fino ad una manciata dal termine.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Under 16, ancora una rimonta last minute: questa volta nel segno dell’ucraino Vidzivashets. Le ultime sui bianconeri Notizie correlate Pagelle Juventus Pisa Under 16: Mosso e Vidzivashets i migliori, Deniz mette ancora il sigillo -VOTIdi Fabio ZaccariaPagelle Juventus Pisa Under 16: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la venticinquesima giornata del campionato... Leggi anche: Holm Juventus, bianconeri in vantaggio sullo svedese nonostante l’inserimento di questa squadra. Serve ancora un tassello per la conclusione dell’affare Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Scheda squadra Juventus; Il numero 10 della Juventus brucia le tappe: debutta in Primavera a 17 anni ed è già un perno della Nazionale; La proposta di Spalletti per risollevare il calcio italiano; Spalletti: Dopo 6 mesi ancora non so cos'è la mia Juve. Nazionale? Un U19 titolare in ogni squadra di A. juventus pisa under 15Juventus Pisa Under 15: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la venticinquesima giornata di campionato 2025/26 ... juventusnews24.com Juventus Pisa Under 16 LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronacaJuventus Pisa Under 16: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la venticinquesima giornata di campionato 2025/26 ... juventusnews24.com U20 | Dove vedere Juventus-Fiorentina Sabato 18 aprile 2026, alle ore 11:00, la Juventus Under 20 affronterà presso il campo "Ale&Ricky" dell'Allianz Training Center di Vinovo la formazione Primavera della Fiorentina nel trentaquattresimo turno di campiona facebook Il calcio italiano vola in Australia: Inter, Milan e Juventus in campo a Perth per il tour estivo 2026. Tra le sfide in programma il derby della Madonnina e il derby d'Italia. Presente anche il Palermo x.com