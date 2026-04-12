Pagelle Juventus Pisa Under 16 | Mosso e Vidzivashets i migliori Deniz mette ancora il sigillo -VOTI

Nella partita tra le squadre Under 16 di Juventus e Pisa, valida per la venticinquesima giornata del campionato 202526, sono stati valutati vari giocatori in base alle loro prestazioni sul campo. Tra i protagonisti, Mosso e Vidzivashets si sono distinti come i migliori, mentre Deniz ha segnato un gol importante. I voti e i giudizi relativi ai giovani calciatori sono stati pubblicati a conclusione dell’incontro.

di Fabio Zaccaria Pagelle Juventus Pisa Under 16: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la venticinquesima giornata del campionato 202526. (inviato a Vinovo) – Pagelle Juventus Pisa Under 16: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la venticinquesima giornata di campionato. Repaci 7 – Sì è vero subisce 2 gol, ma fa almeno tre interventi clamorosi che impediscono al Pisa di trovare il nuovo vantaggio. Due parate di fila, in particolare, di livello altissimo. Samà 6,5 – Più presente rispetto all’ultima gara casalinga, si propone con costanza e quando taglia dentro al campo diventa immarcabile. Meno sicuro nei ripiegamenti, merito anche di un Pisa super attivo soprattutto nella prima frazione.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Pagelle Juventus Pisa Under 16: Mosso e Vidzivashets i migliori, Deniz mette ancora il sigillo -VOTI Pagelle Juventus Carrarese Under 16: Pamé torna da re, Vidzivashets onnipresente, Deniz è arte -VOTIdi Fabio ZaccariaPagelle Juventus Carrarese Under 16: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la ventunesima giornata del campionato... Pagelle Juventus Genoa Under 16: Krediet mastodontico, Mazzotta ritrovato, Deniz rapace- VOTIPoku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al...