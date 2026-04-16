Juventus tragedia nel mondo del calcio | è morto Alex Manninger

Il calcio italiano e internazionale si sono svegliati con una notizia tragica: l’ex portiere Alexander Manninger, noto per aver vestito le maglie di Juventus e Arsenal, è morto in un incidente stradale a Salisburgo all’età di 48 anni. La sua scomparsa ha lasciato sgomenta la comunità sportiva, che si unisce al lutto per questa perdita improvvisa. Nessuna altra informazione è stata resa nota sulle circostanze dell’incidente.

Il calcio piange Alex Manninger: una tragedia improvvisa a Salisburgo. Il mondo dello sport è sotto shock per la prematura scomparsa di Alexander Manninger, ex portiere di Juventus e Arsenal, morto all’età di 48 anni in un drammatico incidente stradale. Secondo le prime ricostruzioni fornite dalle autorità austriache, L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, tragedia nel mondo del calcio: è morto Alex Manninger ULTIM'ORA: Tragedia, Morto Manninger a soli 48 anni Notizie correlate Lutto nel mondo del calcio: morto l’ex portiere di Juventus e Fiorentina Alexander ManningerTragedia per il mondo del calcio: nella giornata di oggi è morto Alexander Manninger. Lutto nel calcio: è morto l’ex portiere rossoblù Alex ManningerSe ne va a soli 48 anni Alex Manninger, ex estremo difensore di buon livello che in carriera ha vestito le maglie di Torino, Juventus, Fiorentina,... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Lutto nel calcio, morto Alex Manninger, ex portiere della Juventus; La Juve piange Manninger: l'emozionante messaggio di addio del club bianconero; Stipendi dei giocatori Juventus - Dati attuali su ricavi e contratti; Lutto nel mondo del calcio: è morto Alexander Manninger. Lutto nel mondo del calcio: Alex Manninger si è spento a 48 anniL'ex portiere Alex Manninger, tra i protagonisti della Serie A con Juventus e Fiorentina, è stato travolto da un treno in Austria ... siamolaroma.it Tragedia Manninger: l'ex portiere della Juve è morto a 48 anni in un tragico incidenteLutto nel mondo del calcio: è morto Alexander Manninger, ex portiere austriaco, scomparso tragicamente in seguito a un incidente stradale. Aveva 48 anni. Manninger è morto in un incidente stradale a 4 ... corrieredellosport.it Il pensiero di Paolo Rossi sulla recente scomparsa di Manninger, e il ricordo dell'ultima intervista rilasciata. Fai buon viaggio, Alex #juve #juventusnews24 #manninger - facebook.com facebook La Fiorentina piange la scomparsa improvvisa di Alex Manninger, portiere viola nella stagione 2001-2002, con una lunga carriera in italia e come estremo difensore della Nazionale austriaca. Tutta la società si stringe ai suoi familiari in questo momento di prof x.com