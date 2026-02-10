La trattativa per il rinnovo di Weston McKennie si blocca. La Juventus vuole rinnovare il contratto, ma finora le negoziazioni non sono andate a buon fine. Intanto, il centrocampista americano continua a giocare con impegno e a dimostrare il suo valore in campo. La società spera di trovare un accordo, ma le big europee come l’Inter sono in agguato e valutano eventuali opportunità. La situazione resta in bilico, con il futuro di McKennie ancora tutto da definire.

Il rinnovo di Weston McKennie è al centro dell’attenzione in casa Juventus: la stagione sta offrendo segnali positivi sul piano tecnico, ma la gestione del contratto resta sospesa tra necessità sportive ed economics, con le big europee all’erta. La discussione riguarda non solo la durata e le cifre, ma anche la possibilità di trattenere un centrocampista considerato fondamentale per l’equilibrio della squadra. Secondo le informazioni disponibili, la scadenza del contratto è fissata al 30 giugno 2026, e la trattativa non ha ancora trovato una risoluzione definitiva. L’entourage del giocatore avrebbe avanzato una richiesta economica di 4 milioni netti a stagione, a cui verrebbero aggiunte significative commissioni di firma. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Rinnovo di McKennie in stallo: quale futuro alla Juventus tra Inter e big europee?

