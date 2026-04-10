Giuntoli Roma spunta questa opzione a sorpresa per il futuro dell’ex Juventus | può andare in porto se… Lo scenario

Il nome di Giuntoli viene associato a un possibile trasferimento alla Roma, con il dirigente che desidera riprendere l’attività nel calcio. Secondo fonti vicine, si sta valutando questa ipotesi, che potrebbe concretizzarsi se alcune condizioni si verificassero. La trattativa è ancora in fase preliminare e non ci sono ufficializzazioni da parte delle parti coinvolte.

di Luca Fioretti Giuntoli Roma, il dirigente vuole tornare operativo e valuta con grandissima attenzione la suggestiva pista legata al futuro giallorosso. Il calciomercato estivo non riguarderà esclusivamente i protagonisti che scendono costantemente sul campo, ma coinvolge prepotentemente anche le figure dirigenziali. Dopo una parentesi sportiva non propriamente felicissima vissuta nell’ambiente bianconero, Cristiano Giuntoli nutre una grandissima voglia di rimettersi immediatamente in gioco. Il dirigente desidera ardentemente tornare operativo per costruire formazioni competitive: la prolungata lontananza dalle trattative si fa sentire parecchio e l’obiettivo primario resta trovare un progetto estremamente ambizioso per rilanciarsi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Giuntoli Roma, spunta questa opzione a sorpresa per il futuro dell’ex Juventus: può andare in porto se… Lo scenario Kiwior Juventus, resta viva questa opzione per la difesa: può lasciare la Premier League per questa cifra! I dettaglidi Luca FiorettiKiwior Juventus, le nuove strategie di mercato per rinforzare il reparto arretrato con il centrale in forza al Porto e le altre... Petrolio, lo scenario peggiore: doppio rialzo dei tassi e economia in frenata, così il barile può andare a 140 dollariLa decisione della Iea — l’International Energy Agency — di mettere a disposizione del mercato globale dell’energia 400 milioni di barili di petrolio... Temi più discussi: Roma, Massara ai titoli di coda? Oltre a Giuntoli spunta il nome di Sogliano; Roma, attacco in crisi: numeri da record negativo e allarme gol, mai così pochi dai tempi di Mazzone; Roma, Dybala accelera e congela il futuro: rinnovo legato a una scelta; Roma, Giuntoli resta in corsa per il ruolo di direttore sportivo: decisione a fine stagione. Roma, verso il cambio di dirigenza: spunta Giuntoli. Gasp può essere lo sponsorL’attuale direttore sportivo Frederic Massara potrebbe essere tra i principali candidati a lasciare il proprio incarico. tuttonapoli.net Roma, spunta il nome di Giuntoli per la dirigenza. Gasperini può essere lo sponsorDa seguire con attenzione la situazione in casa Roma, dove potrebbero esserci novità in dirigenza. A farne le spese, riporta il collega ed esperto. tuttomercatoweb.com Roma, Giuntoli in pole per sostituire Massara - facebook.com facebook La #Roma valuta il futuro dirigenziale: #Massara in bilico, Friedkin con #Gasperini. Giuntoli e #Sogliano tra i candidati alla successione x.com